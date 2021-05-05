Витебская афиша с 26.4.2021 по 2.5.2021 года

Ульяна Церашкова • 05/5/21 13:01 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 3 по 9 мая 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

3.05–5.05

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (15:05, 19:00(29-30.04). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (17:00, 19:15 – 29.04-30.04, 21:30; 19:00 1.05-5.05). Цена: 6,50–7,50.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (8:50 детский, 12:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (10:40, 9:35 детский, 11:20 3D, 13:05 – 29-30.04). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:10). Цена: 5,80–6,70.

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (17:15). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (14:20). Цена: 5,30–5,20.

"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (13:05 –1.05-5.05). Цена: 5,80–6,70.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (19:15 – 1.05–5.05). Цена: 6,50–7,50.

6.05– 12.05

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (13:10, 19:10). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (19:30; 15:20). Цена: 5,80–6,70.

"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+ (9:50 детский, 11:30). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (17:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (10:45 3D, 12:25, 16:05 3D). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:20). Цена: 4,80–5,60.

"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (8:45 детский, 14:05). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (17:45, 21:40). Цена: 5,80–6,70.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

3.05–5.05

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (13:25; 21:35 – 29.04-30.04). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (12:25, 14:35, 19:25). Цена: 6,50–7,50.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (10:35). Цена: 5,80–6,70.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (9:40 3D, 11:25 – 29.04-30.04); 8:50 детский). Цена: 5,80–7,30, детский (6–14 лет) 2,60.

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:20). Цена: 5,80–6,70

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (15:35). Цена: 5,80–6,70.

"Нечестивые". Ужасы, США, 18+ (17:20). Цена: 5,80–6,70.

"Поколение Вояджер". Триллер, фантастика, США, 16+ (21:40). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (16:45). Цена: 5,30–6,20.

"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (11:25 – 1.05–5.05). Цена: 5,80–6,70.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (21:35 – 1.05–5.05). Цена: 6,50–7,50.

6.05– 12.05

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (15:15, 21:25). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (17:40, 21:35). Цена: 5,80–6,70.

"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+ (8:35 детский, 10:15 кроме 10.05, 13:35). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (8:50 детский, 12:25). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (11:55 кроме 8.05, 17:25 3D). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:05). Цена: 4,80–5,60.

"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (10:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (14:10, 15:55, 19:50). Цена: 5,80–6,70.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Кролик Питер 2". Комедия, семейный, Австралия, США, 6+.

"Иваново счастье". Драма, мелодрама, Россия, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

28.04 (19:00) “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”. Фантастычная гісторыя.

30.04 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.

5.05 (19:00) «Метро». Цёмная камедыя са святлом у канцы тунэля. Камерная сцэна.

6.05 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.

7.05 (19:00) «Кто тебя выдумал…». Песни кино. Музыкальный вечер.

8.05 (18:00) «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз…». Музыкально-поэтический вечер.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

22.05 (11:00) «Дапытлівы слонік». Казка.

23.05 (11:00) «Асцярожна, Соня!». Казка.

24.05 (11:00) «Фенька». Неверагодная гісторыя.

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

7.05 (18:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum». «Балалайка. женский подход к инструменту». Октет балалаек «Витебские виртуозы».

7.05 (19:00) «Выходила на берег Катюша». Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Октет балалаек «Витебские виртуозы».

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

14.05 (19:00) Концерт группы «J:МОРС».

15.05 (10:00–18:00) Выставка собак.

16.05 (18:00) «Фэсту» – 35. Праздничный концерт, посвящённый 35-летию творческой деятельности образцового ансамбля бального танца «ФЭСТ».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).

«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).

«І на Марсе будуць яблыні квітнець», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (до 7.05).

«Попробуй лучше». Выставка молодых дизайнеров одежды, до 25.05.

Выставка «И в памяти, и в семейном альбоме» (5.05–23.05, дворик Ратуши).

Выставка плакатов, посвященных Великой Отечественной войне (до 17.05).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника (до 31.05).

"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).

«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.

«Красота родного мотива». Юбилейная выставка Анатолия Ковалева (до 30.05).

Выставочный проект "Aquatoria 21". Светлана Врублевская, Леонид Медведский, Татьяна Наговицына, Ольга Погорелова (до 23.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 20.06).

«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

"Встреча с прекрасным". Живопись Дмитрия Федоренко (до 5.05).

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска, с 22.05).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставка скульптуры Сергея Сотникова (до 20.06).

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

пр-т Фрунзе, 11

Выставка «Международная лаборатория искусства», до 4.05.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.

«Лучосскія экзэрсізы». Мастацкі праект Валянціны Ляховіч.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Анклав». Фотовыставка Александра Тарасенкова (Москва), до 5.05.

«Божий мир глазами детей». Выставка детского творчества (до 21.05).

13.05 (18:00) «Литкофейник»: Светлана Пышненко и Инна Шабельная. «Весна, любовь… и все такое…».

Фотовыставка Екатерины Листовой (до 2.06).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

12.05 (15:00) «Оставь мне память...». Музыкально-поэтическая программа народного театра-студии авторской песни.

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Космические странники». Выставка Александра Подалинского.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

7.05 (11:00) Выставочный проект "Мы покоряли небо".

9.05 (12:00) Спектакль "Письма..."

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

«Па адзёжы сустракаюць». Персанальная выстава Вольгі Загвоздавай (па 22.05).

«Нас з’яднала творчасць». Выстава сям’і Квашко

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

9.05 (13:00) «Поклон героям, павшим и живым!». Праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

16.05 (10:00) «Майский бал». Республиканский конкурс ансамблей спортивного бального танца.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн, вт, ср. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.