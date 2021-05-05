Витебская афиша с 26.4.2021 по 2.5.2021 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 3 по 9 мая 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
3.05–5.05
"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (15:05, 19:00(29-30.04). Цена: 5,80–6,70.
"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (17:00, 19:15 – 29.04-30.04, 21:30; 19:00 1.05-5.05). Цена: 6,50–7,50.
"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (8:50 детский, 12:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.
"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (10:40, 9:35 детский, 11:20 3D, 13:05 – 29-30.04). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.
"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:10). Цена: 5,80–6,70.
"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (17:15). Цена: 5,80–6,70.
"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (14:20). Цена: 5,30–5,20.
"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (13:05 –1.05-5.05). Цена: 5,80–6,70.
"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (19:15 – 1.05–5.05). Цена: 6,50–7,50.
6.05– 12.05
"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (13:10, 19:10). Цена: 5,80–6,70.
"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (19:30; 15:20). Цена: 5,80–6,70.
"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+ (9:50 детский, 11:30). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (17:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.
"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (10:45 3D, 12:25, 16:05 3D). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.
"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:20). Цена: 4,80–5,60.
"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (8:45 детский, 14:05). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.
"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (17:45, 21:40). Цена: 5,80–6,70.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)
3.05–5.05
"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (13:25; 21:35 – 29.04-30.04). Цена: 5,80–6,70.
"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (12:25, 14:35, 19:25). Цена: 6,50–7,50.
"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (10:35). Цена: 5,80–6,70.
"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (9:40 3D, 11:25 – 29.04-30.04); 8:50 детский). Цена: 5,80–7,30, детский (6–14 лет) 2,60.
"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:20). Цена: 5,80–6,70
"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (15:35). Цена: 5,80–6,70.
"Нечестивые". Ужасы, США, 18+ (17:20). Цена: 5,80–6,70.
"Поколение Вояджер". Триллер, фантастика, США, 16+ (21:40). Цена: 5,80–6,70.
"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (16:45). Цена: 5,30–6,20.
"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (11:25 – 1.05–5.05). Цена: 5,80–6,70.
"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (21:35 – 1.05–5.05). Цена: 6,50–7,50.
6.05– 12.05
"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (15:15, 21:25). Цена: 5,80–6,70.
"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (17:40, 21:35). Цена: 5,80–6,70.
"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+ (8:35 детский, 10:15 кроме 10.05, 13:35). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (8:50 детский, 12:25). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.
"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (11:55 кроме 8.05, 17:25 3D). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.
"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:05). Цена: 4,80–5,60.
"Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (10:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.
"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (14:10, 15:55, 19:50). Цена: 5,80–6,70.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Кролик Питер 2". Комедия, семейный, Австралия, США, 6+.
"Иваново счастье". Драма, мелодрама, Россия, 16+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
28.04 (19:00) “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”. Фантастычная гісторыя.
30.04 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.
5.05 (19:00) «Метро». Цёмная камедыя са святлом у канцы тунэля. Камерная сцэна.
6.05 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.
7.05 (19:00) «Кто тебя выдумал…». Песни кино. Музыкальный вечер.
8.05 (18:00) «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз…». Музыкально-поэтический вечер.
Беларускі тэатр «Лялька»
вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
22.05 (11:00) «Дапытлівы слонік». Казка.
23.05 (11:00) «Асцярожна, Соня!». Казка.
24.05 (11:00) «Фенька». Неверагодная гісторыя.
Концерты:
Витебская областная филармония
улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
7.05 (18:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum». «Балалайка. женский подход к инструменту». Октет балалаек «Витебские виртуозы».
7.05 (19:00) «Выходила на берег Катюша». Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Октет балалаек «Витебские виртуозы».
Концертный зал «Витебск»
парк Фрунзе, 1
14.05 (19:00) Концерт группы «J:МОРС».
15.05 (10:00–18:00) Выставка собак.
16.05 (18:00) «Фэсту» – 35. Праздничный концерт, посвящённый 35-летию творческой деятельности образцового ансамбля бального танца «ФЭСТ».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.
«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).
«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).
«І на Марсе будуць яблыні квітнець», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (до 7.05).
«Попробуй лучше». Выставка молодых дизайнеров одежды, до 25.05.
Выставка «И в памяти, и в семейном альбоме» (5.05–23.05, дворик Ратуши).
Выставка плакатов, посвященных Великой Отечественной войне (до 17.05).
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника (до 31.05).
"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).
«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.
«Красота родного мотива». Юбилейная выставка Анатолия Ковалева (до 30.05).
Выставочный проект "Aquatoria 21". Светлана Врублевская, Леонид Медведский, Татьяна Наговицына, Ольга Погорелова (до 23.05).
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Five o’clock. Чай по-английски» (до 20.06).
«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).
«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
"Встреча с прекрасным". Живопись Дмитрия Федоренко (до 5.05).
«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска, с 22.05).
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
Выставка живописи Сергея Давидовича.
Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».
Выставка скульптуры Сергея Сотникова (до 20.06).
Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)
пр-т Фрунзе, 11
Выставка «Международная лаборатория искусства», до 4.05.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.
«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.
«Лучосскія экзэрсізы». Мастацкі праект Валянціны Ляховіч.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
«Анклав». Фотовыставка Александра Тарасенкова (Москва), до 5.05.
«Божий мир глазами детей». Выставка детского творчества (до 21.05).
13.05 (18:00) «Литкофейник»: Светлана Пышненко и Инна Шабельная. «Весна, любовь… и все такое…».
Фотовыставка Екатерины Листовой (до 2.06).
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.
12.05 (15:00) «Оставь мне память...». Музыкально-поэтическая программа народного театра-студии авторской песни.
Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина
ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18
«Космические странники». Выставка Александра Подалинского.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.
7.05 (11:00) Выставочный проект "Мы покоряли небо".
9.05 (12:00) Спектакль "Письма..."
Витебский областной методический центр народного творчества
ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27
«Па адзёжы сустракаюць». Персанальная выстава Вольгі Загвоздавай (па 22.05).
«Нас з’яднала творчасць». Выстава сям’і Квашко
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
9.05 (13:00) «Поклон героям, павшим и живым!». Праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
16.05 (10:00) «Майский бал». Республиканский конкурс ансамблей спортивного бального танца.
Битлз-клуб «Чердачок»**
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
Пн, вт, ср. (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоологический парк
ул. Янки Купалы, 17
10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.
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