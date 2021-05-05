ГАИ рассказала об ограничении движения транспорта в Витебске на День Победы

ННВ • 05/5/21 13:20 • Падзеі

Из-за праздничных мероприятий 9 мая в Витебске с 8:00 ограничат движение транспорта по улице Ленина.



По информации Госавтоинспекции Витебской области движение транспорта по центру города будет перекрыто от площади Ленина до площади Победы до конца торжеств.

При этом временно будет ограничено движение общественного транспорта. На улице Ленина в это время будут работать только три остановки: торговый центр «Марко-сити», «Летний Амфитеатр» и «Советская улица».

ГАИ просит участников дорожного движения заранее планировать свой маршрут❗.

Ранее со ссылкой на горисполком «Народные новости Витебска» сообщали об ограничении движения на участке от площади Ленина до площади Победы с 8:30 до 11:00. При этом на сайте мэрии были опубликованы и изменения в маршрутах автобусов и троллейбусов в День Победы.