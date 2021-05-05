Более миллиона долларов потратит Верхнедвинский маслосырзавод на модернизацию

Сяржук Серабро • 05/5/21 14:34 • Эканоміка

Модернизировать комплектную линии обработки молока и производства моцареллы собираются на Верхнедвинском маслосырзаводе.



Предприятие объявило тендер на закупку оборудования для этой линии, которое позволит увеличить ее мощность. Согласно техническому заданию после модернизации установленное оборудование должно обеспечивать переработку до 50 тонн неочищенного молока и до 10 тонн пахты.

Для этого собираются докупить ряд нового оборудования, в том числе два сыроизготовителя вместимостью 5000 литров каждый и еще два сыроизготовителя закрытого типа для производства моцареллы или творога объемом по 2000 литров.

Новое оборудование планируют смонтировать в прежнем цеху, кроме двух огромных емкостей для сырого молока объемом по 30 000 литров каждая, которые установят рядом.

Новое оборудование должны поставить и смонтировать без остановки производства до конца июня. ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» планирует вложить в модернизацию 2 800 000 рублей собственных средств.