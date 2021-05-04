Витебские чиновники продолжат ездить на автомобилях «Škoda»

Сяржук Серабро • 04/5/21 23:52 • Палітыка

Несмотря на опалу, в которую попало «Škoda Auto» перед белорусским государством, витебские чиновники, похоже, не намерены отказываться от автомобилей этой марки.



Недавно, как известно, автомобили «Škoda» запретили ввозить в Беларусь. А до этого белорусские госорганы и госорганизации ценили чешский машины и любили на них кататься.

Особенно по душе чиновникам пришлись седаны «Škoda Superb». Немудрено, что за тучные для госдарственных мужей годы образовался немалый автопарк чешского автопрома, поставленного на белорусскую госслужбу.

Теперь, несмотря на санкции в отношении производителя, избавляться от идеологически невыдержанных, но удобных автомобилей чиновники не спешат. Тем более, что указ мудро не запрещает ввозить запчасти для этих машин.

Вот и администрация Октябрьского района Витебска объявила закупку по обслуживанию своей «Škoda Superb» в комплектации «Active», произведенной в 2012 году.

В служебном автомобиле необходимо заменить масло, а также масляный и воздушный фильтры, кроме того, требуется диагностика машины. Обойдется это бюджету Витебска в 800 рублей. Закупка услуг проводится из одного источника.