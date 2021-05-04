Витеблянка взяла кредит, чтобы снять порчу, а также отдала гадалке золотое кольцо

Іван Дзедушкін • 04/5/21 14:14 • Крымінал

В ходе «магических» действий жительница Витебска лишилась драгоценностей и порядка тысячи долларов. Раскрыто преступление трехлетней давности.



Эпопея с мнимым снятием порчи начала еще в 2018 году, когда 50-летнеяя витеблянка встретила бывшую коллегу, которая убедила женщину в том, что на нее навели порчу.

Чтобы снять заклятие потребовались серебряное и золотое кольцо — якобы одно из них должно было исчезнуть в случае успешности обряда. В результате золотое кольцо исчезло, но, по мнению милиции, совсем не чудесным способом, а в кармане гадалки.

Спустя определенное время женщины снова встретились и гадалка убедила доверчивую визави, что порча все еще довлеет над ней. Она предложила провести более сильный обряд, теперь уже требовалось 2000 рублей.

Таких денег у витеблянки не было, и она взяла кредит. Всю сумму требовалось закопать ночью на кладбище. Поскольку женщина одна боялась это делать, ее знакомая согласилась помочь за 200 рублей. Таким нехитрым способом она завладела 2200 рублями, что по тогдашнему курсу превышало 1000 долларов.

Недавно мошенница была задержана, в ее отношении возбудили уголовное дело. Также оперативники проверяют её на причастность к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.