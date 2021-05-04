На ремонт дорог Витебщины собираются потратить 5 млн. рублей

ННВ • 04/5/21 13:50 • Эканоміка

5 000 000 рублей должны выделить на ремонт дорог в Витебской области только в текущем году.



Об этом со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александра Шидловского сообщает газета «Витебские вести». Деньги возьмут как из областного, так и из республиканского бюджета.

– Когда обсуждалась программа «Дороги Беларуси», мы вносили свои предложения Отрадно, что они учтены, область получит больше средств. В республиканскую программу включены некоторые наши объекты. В частности, строительство трассы обхода Полоцка, в котором задействованы наши организации. А это и финансовое благополучие дорожников, и инвестиции в регион, – приводит слова чиновника издание.

Протяженность местной дорожной сети в Витебской области превышает 15 000 километров, причем около половины из них — грунтовые. За ближайшие пять лет в планах ремонт 1300 километров дорог, при этом только 25 километров собираются ремонтировать с применением современных технологий.