Колхозы сеют яровые без внесения минеральных удобрений — КГК Витебской области

Ігар Арцюх • 04/5/21 14:51 • Эканоміка

В пяти районах Витебской области некоторые хозяйства приступили к севу яровых культур без внесения минеральных удобрений.



Такие нарушения в Дубровенском, Полоцком, Лепельском, Чашникском и Городокском районах выявили контрольные мероприятия КГК.

Всего по данным Комитета госконтроля на 29 апреля сельхозпредприятия Витебской области смогли накопить к посевной только четверть от необходимого количества минеральных удобрений. При этом в 13 районах из 21 обеспеченность минеральными удобрениями была даже ниже среднеобластной.

Согласно оперативной информации о ходе сельхозработ, публикуемой Минсельхозпродом, к 4 мая в Витебской области было накоплено 26,7% от необходимого объема минеральных удобрений, хуже всего обстоят дела с фосфорными удобрениями, которых есть только 8,8% от требуемого.

При этом по тем же данным в регионе уже посеяли яровые на 56,1% от запланированной площади.

КГК Витебской области проинформировал о таких случаях районные исполнительные комитеты и собирается продолжить мониторить ход посевной в регионе.