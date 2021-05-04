Из-за сильного ветра в 49 деревнях Витебской области отключалось электричество
Сильный ветер установивший в Витебской области с 3 мая вызвал отключения электроэнергии в 49 населенных пунктах.
В понедельник скорость порывов в областном центре и ряде районов достигала 17 метров в секунду. В результате в Витебской области были 49 населенных пунктов. Все го же в Беларуси произошло отключение электроэнергии в 330 населенных пунктах, периодически нарушалось электроснабжение 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций.
Кроме того, спасатели зафиксировали на Витебщине повреждение кровли в одном населенном пункте и три случая падения деревьев.
На 5 и 6 мая синоптики понизили уровень опасности до желтого: в среду ожидаются местами грозы, а в четверг снова усилится ветер — скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.
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