Из-за сильного ветра в 49 деревнях Витебской области отключалось электричество

Зоя Машэка • 04/5/21 13:10 • Здарэнні

Сильный ветер установивший в Витебской области с 3 мая вызвал отключения электроэнергии в 49 населенных пунктах.



В понедельник скорость порывов в областном центре и ряде районов достигала 17 метров в секунду. В результате в Витебской области были 49 населенных пунктов. Все го же в Беларуси произошло отключение электроэнергии в 330 населенных пунктах, периодически нарушалось электроснабжение 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций.

Кроме того, спасатели зафиксировали на Витебщине повреждение кровли в одном населенном пункте и три случая падения деревьев.

На 5 и 6 мая синоптики понизили уровень опасности до желтого: в среду ожидаются местами грозы, а в четверг снова усилится ветер — скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.