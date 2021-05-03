Из-за сильного ветра в Беларуси на два дня объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 03/5/21 13:50 • Экалогія

Из-за усиления ветра порывами до 20 метров в секунде в Витебской области на 3 и 4 мая объявлен оранжевый уровень опасности.



Сегодня в Витебске метеорологи уже зафиксировали порывы ветра, скорость которых достигала 16 метров в секунду. Температура воздуха при этом опустилась ниже 6 градусов по шкале Цельсия.

По прогнозам синоптиков во второй половине дня 3 мая ожидаются дожди, по северо-западу Витебской области — возможен мокрый снег.

В ночь на 4 мая температура атмосферного воздуха в областном центре может опуститься до +1 °C, утром с большой вероятностью временами будет идти мокрый снег. Ожидается западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.