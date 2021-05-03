Два брата сгорели на пожаре в Ушачском районе

• 03/5/21 10:49 • Здарэнні

Два молодых мужчины погибли в результате пожара, произошедшего 2 мая в деревне Сатрое Село Ушачского района.
Два брата сгорели на пожаре в Ушачском районе. Фото МЧС

Бревенчатый дом загорелся ночью, о пожаре спасателям сообщили в 1:19. К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем.

В ходе тушения пожарные нашли тела погибших братьев, одному было 40 лет, второму — 42. В доме огонь уничтожил крышу, имущество, а также повредил потолок и стены.

По факту гибели людей на пожаре проводится проверка. По предварительной версии сельский дом мог загореться из-за неосторожного обращение с огнем при курении одного из братьев, сообщается пресс-службой МЧС.

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