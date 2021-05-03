Девочка на «тарзанке» разбила голову, владелец витебских аттракционов должен выплатить компенсацию

Зоя Машэка • 03/5/21 15:59 • Здароўе

Суд обязал владельца одного из парков аттракционов в Витебске выплатить компенсацию за травму, которую получил ребенок, отдыхавший в центре.



Двенадцатилетняя девочка разбила голову при спуске на «Тарзанке» в одном из семейно-развлекательных центров города. Позже, при проверке парка аттракционов, выявили ряд нарушений, в результате чего была прекращена работы игрового элемента «Тарзанка», а юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Мама девочки направила фирме претензия о возмещении денежной компенсации морального вреда в сумме 2500 рублей, которую владелец аттракционов, однако, не признал и отказался от возмещения.

Тогда женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с фирмы 2500 рублей морального вреда, а также расходы по оплате юридической помощи на 1200 рублей.

По решению суда пользу ее дочери с ответчика было постановлено взыскать 1500 рублей компенсации морального вреда, а также возместить судебные расходы в размере 700 рублей и государственную пошлину в сумме 81 рубль в доход государства. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.