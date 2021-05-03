Борщевик уже всходит в центре Витебска, будьте осторожными

• 03/5/21 11:42 • Экалогія

У опасного борщевика Сосновского уже начался период вегетации, встречается растение, взывающее сильные ожоги, и в центре Витебска.
Борщевик уже всходит в центре Витебска,. Фото Сергея Серебро

О появлении крупной плантации этого инвазивного вида в районе Кировского моста напротив гостиницы «Двина» «ННВ» писали еще в 2019 году. Тогда коммунальные службы просто скосили молодые побеги, что, естественно, не уничтожило саму плантацию.

Борщевик уже всходит в центре Витебска,. Фото Сергея Серебро

Как видим, и спустя два года опасное растение, сок которого при попадании на кожу под воздействием солнечного света вызывает сильные ожоги, продолжает произрастать в центре Витебска, где гуляют горожане, в том числе с детьми.

Борщевик уже всходит в центре Витебска,. Фото Сергея Серебро

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