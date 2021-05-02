С баяном на троллейбусе — как в Витебске праздновали Пасху. Видео + фото

• 02/5/21 21:13 • Культура

На одной из остановок на проспекте Фрунзе в троллейбус №10 вошел только что распрощавшийся с друзьями мужчина с баяном. Он сел на одиночное место и, казалось, просто собирался ехать куда нужно. Смотрите, что произошло дальше…
С баяном на троллейбусе — как в Витебске праздновали Пасху. Фото Сергея Серебро

После нескольких мгновений задумчивости, когда троллейбус уже тронулся, пассажир как бы нерешительно растянул меха видавшего виды «Ростов-Дона». И вот по салону, сначала тихо, а затем все громче, полилась мелодия Бориса Мокроусова, написанная им для песни «одинокая гармонь».

Пассажиры сначала думали, что музыка звучит из репродукторов троллейбусов, но повертев головами, замечали баяниста у средней двери. Даже кондукторша замерла на центральной площадке и, прислонившаяся к поручню, казалось, была полностью зачарована незамысловатой музыкой.

С баяном на троллейбусе — как в Витебске праздновали Пасху. Фото Сергея Серебро

Выходившие на своих остановках люди благодарили аплодисментами музыканта, украсившего их обычную поездку в общественном транспорте в светлый праздник Пасхи.

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