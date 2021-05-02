С баяном на троллейбусе — как в Витебске праздновали Пасху. Видео + фото

Сяржук Серабро • 02/5/21 21:13 • Культура

На одной из остановок на проспекте Фрунзе в троллейбус №10 вошел только что распрощавшийся с друзьями мужчина с баяном. Он сел на одиночное место и, казалось, просто собирался ехать куда нужно. Смотрите, что произошло дальше…



После нескольких мгновений задумчивости, когда троллейбус уже тронулся, пассажир как бы нерешительно растянул меха видавшего виды «Ростов-Дона». И вот по салону, сначала тихо, а затем все громче, полилась мелодия Бориса Мокроусова, написанная им для песни «одинокая гармонь».

Пассажиры сначала думали, что музыка звучит из репродукторов троллейбусов, но повертев головами, замечали баяниста у средней двери. Даже кондукторша замерла на центральной площадке и, прислонившаяся к поручню, казалось, была полностью зачарована незамысловатой музыкой.

Выходившие на своих остановках люди благодарили аплодисментами музыканта, украсившего их обычную поездку в общественном транспорте в светлый праздник Пасхи.