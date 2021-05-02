Пасхальное поздравление архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия православных Витебщины

Дайджэст • 02/5/21 14:41 • Рэлігія

В эти святые дни Пасхи Христовой, полные света, любви и духовного утешения, приветствую всех жителей Витебщины вечно живыми словами: Христос Воскресе!



Сегодня весь христианский мир радуется и торжествует, возвещая миру благую весть о Победителе смерти – Христе Жизнодавце. Великую тайну Воскресения нельзя осознать умом, ее можно постигнуть только с помощью Божией благодати, через пост и молитву, исповедь и участие в таинствах Православной Церкви. Только благодаря Воскресению Христову можно выдержать окружающие нас тяготы мира, собственную немощь и слабости огорчающих нас.

Всякий страх уходит, когда есть доверие к Богу. Зло бессильно перед Тем, Кто заверил нас: «Мужайтесь: Я победил мир». Две основные христианские заповеди: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим…, возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37-39).

Вооружившись любовью и смирением, мы обретаем силу и власть сделать так, чтобы в жизни наших ближних стало меньше боли и страданий. Совершенная любовь изгоняет страх. Но как достичь такой любви? Святой преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала и без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь».

Возлюбим же друг друга да единомыслием исповемы: Воистину Воскресе Христос!

В канун праздника Светлого Христова Воскресения владыка Димитрий принял участие в записи передачи «Вечерний Витебск», где поздравил верующих с праздником Пасхи и пожелал всем православным христианам Витебщины стяжания Духа Святого и пасхальной радости.