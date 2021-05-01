Вишеры вынудили жительницу Орши взять кредит на 17 200 рублей и перевести деньги им

Іван Дзедушкін • 01/5/21 12:12 • Крымінал

В результате мошенничества жительница Орши взяла кредит в четырех банках и перевела деньги злоумышленникам.



С оршанкой связались в мессенджере, неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на имя женщины неизвестные оформили кредиты в четырех банках. Как доказательство собеседник прислал ей некий отсканированный документ с подписями и печатями.

Ему удалось убедить женщину оформить кредиты в названных банках, а выданные ей деньги перевести, якобы для сохранности, на указанный вишерами так называемый «страховой счет».

В результате жительница райцентра перечислила неизвестным 17 200 рублей. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой преступления и написала заявление в милицию, сообщает пресс-служба МВД.

По аналогичной схеме немногим ранее вишеры «развели» мать двоих детей из Витебска на кредиты в трех банках. Женщина перевела мошенникам 16 000 рублей.