Тракторист едва не погиб в опрокинувшемся «Кировце» в Глубокском районе, его успели деблокировать из сплющенной кабины

Зоя Машэка • 01/5/21 11:49 • Здарэнні

Днем 30 апреля неподалеку от деревни Бортники Глубокского района тяжелый трактор «Кировец» в сцепке с дисковой бороной съехал с грунтовой дороги и опрокинулся, в искореженной кабине оказался заблокирован 46-летний механизатор.



Кабину сплющило, кроме того нога тракториста оказалась зажата рулевым устройством. Приехавшие на помощь спасатели приняли решение приподнять перевернутый трактор при помощи погрузчика «Амкодор». После этого под него подставили опоры.

Проникнув в кабину трактора, один из спасателей срезал руль при помощи гидравлических ножниц. После этого механизатора на руках подняли из трактора и переместили на носилки. После этого пострадавшего передали медикам «скорой» для госпитализации, сообщается пресс-службой МЧС.

Особенности конструкции тракторов К-700 и К-701 — большой вес и малая жёсткость кабины — оставляют мало шансов трактористу, при опрокидывании этих машины. В том числе по причинам низкой безопасности, эти модели были сняты с производства еще в 2002 году. Рядом белорусских предприятий изготавливаются специальные защитные каркасы, которые устанавливаются поверх кабины.

В Витебской области это уже не первый подобный случай: в 2007 мы писали об опрокидывании К-701 в Ольгово, в 2012 году похожий инцидент произошел в Бешенковичском районе. А в 2013 году при трамбовке силоса в Верхнедвинском районе К-701 опрокинулся в силосную яму, тракторист погиб в кабине, сдавленной весом 16-тонной махины.