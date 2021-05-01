Номинальная начисленная зарплата в Витебской области выросла более чем на 50 рублей

Сяржук Серабро • 01/5/21 12:40 • Эканоміка

Согласно официальной статистике номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области в марте составляла 1 121 рубль 30 копеек.



По сравнению с февралем она выросла на 5%, а по сравнению с мартом 2020 года — на 13%. При этом рост реальной заработной платы по сравнению с мартом прошлого года не превышает 4,3%.

Самый низкий рост реальной зарплаты (в терминах статистики это стоимостное выражение того количества товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную зарплату) отмечен в Витебском и Шарковщинском районах — он составил всего 0,7% по сравнению с мартом 2020 года.