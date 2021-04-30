В Витебске запретят продавать алкоголь только на выпускные
Витебский горисполком принял решение ограничить продажу спиртного в городе во второй половине дня 10 июня.
Согласно документу, принятому 16 апреля, в день проведения выпускных вечеров на территории Витебска с 15:00 до 24:00 будет запрещена продажа алкогольных напитков
(водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского
и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.
Исключение, как обычно составят объекты общественного питания, где спиртное продают в розлив.
Примечательно, что в Витебском районе намерены ограничить продажу алкоголя не только 10 июня, но и 29 мая — во время «Последнего звонка» в школах. При чем на территории района запрет будет круглосуточным.
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