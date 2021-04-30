В Витебске уже отключают отопление, батареи станут холодными и в других города области

Зоя Машэка • 30/4/21 20:47 • Здароўе

Энергетики объявили о завершении отопительного сезона в Витебской области, 30 апреля батареи начали отключать в ряде городов региона.



Решение о завершении отопительного сезона в самой северной области Беларуси 29 апреля приняла областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения. Согласно этому документу с пятницы, 30 апреля, решения об отключении батарей приняли местные власти Витебска, Полоцка, Новополоцка, Новолукомля, Орши и Ореховска. На проспекте Фрунзе в Витебске радиаторы отопления уже холодные.

Такие меры приняты с учетом сложившихся за последнюю неделю погодных условий, а также прогнозов погоды на ближайшие дни.

Исключение чиновники сделали для медицинских учреждений, больниц, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, отделений круглосуточного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов территориальных центров социальной защиты населения, сообщает пресс-служба «Витебскэнерго».

В прошлом году отопление отключили тоже 30 апреля. Правда, год назад перед прниятием такого решения средняя температура за десять суток составляла +7,56 °C, а в этом году — +5,52 °C.