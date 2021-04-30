Предприниматель «кинул» 17 товариществ собственников Витебска на 12 000 рублей, не обслужив систему отопления

Іван Дзедушкін • 30/4/21 11:39 • Крымінал

За два месяца 40-летний предприниматель заключил договоры по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления и водоподогревателя с 17 товариществами собственников Витебска, но клиенты так и не дождались выполнения работы.



В мае и июне прошлого года индивидуальный предприниматель предлагал эти услуги председателям правления товариществ собственников областного центра. При этом он составил ряд документов от лица своего знакомого, которому также пообещал выполнить все работы, и представил их на подпись председателям правлений и сотруднику предприятия электроэнергетики.

Следствие установило, что эти должностные лица последние не участвовали в проведении и проверке работ по обслуживанию систем отопления, а, поверив на слово мужчине, чподписали документы.

Когда на счет предпринимателя, не осведомленного о преступной деятельности знакомого, перечислили деньги, он передал их мужчине, якобы выполнившему работы.

В результате этих действий, индивидуальный предприниматель завладел деньгами 17 товариществ собственников Витебска в общей сумме 12 000 рублей. При этом, по версии следствия, он не намеревался исполнять принятые на себя обязательства.

По результатам расследования, 40-летнему коммерсанту предъявили обвинение по части 3 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в крупном размере, сообщает пресс-служба СК. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме возместил причиненный ущерб. Расследование уже завершилось, и материалы дела передали в прокуратуру для направления в суд.