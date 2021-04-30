О 146 активных случаях COVID-19 сообщают из Глубокского района, к третьей волне там успели вакцинировать 42% медработников

ННВ • 30/4/21 14:15 • Здароўе

Третья волна коронавирусной инфекции фиксируется в Витебской области, о 146 больных COVID-19 сообщают из Глубокского района.



По состоянию на 29 апреля на амбулаторном лечении в Глубокской центральной районной больнице числилось 146 таких пациентов, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на главврача больницы Вячеслава Сабынича. По словам доктора, это значительно меньше, чем во время пика второй волны эпидемии.

Впервые с начала пандемии к началу новой волны заболевания есть возможность использовать вакцину. По информации господина Сабынича в Глубокском районе успели привить 42% медработников, 41% работников сферы социального обслуживания и 21% педагогов. Среди рядового населения пока вакцину получили только 1% жителей района.

Кроме того, между первой и второй волнами коронавирусной инфекции в Глубокской ЦРБ успели установить 18 дополнительных кислородных точек.