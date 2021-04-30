На 2 года посадили поставчанку, обругавшую в соцсети милиционера, также она должна заплатить ему 2000 рублей

Ігар Арцюх • 30/4/21 17:07 • Палітыка

2 года в колонии проведет 50-летняя жительница Постав, которая оставила ругательный комментарий под фото милиционера. Напомним, что после этого дома у нее нашли пачку мелкокалиберных патронов.



26 апреля суд Поставского района признал жительницу райцентра виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также в приобретении и хранении боеприпасов.

По совокупности женщину приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, с нее взыскано в пользу потерпевшего сотрудника внутренних органов 2000 рублей в счет материального возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

По версии следствия в декабре 2020 года поставчанка разместила под фотографией начальника Поставского РОВД в униформе в соцсети оскорбительный комментарий. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье 369 УК, и пришли домой с обыском.

Во время обыска у женщины якобы нашли пачку с 45-ю патронами калибра 5.6миллиметра для мелкокалиберной винтовки. В результате добавилось обвинение и по части 2 статьи 295 УК.