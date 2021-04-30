Двух девушек бросили за решетку за лампадки, зажженные на паперти церкви в Витебске

ННВ • 30/4/21 12:22 • Палітыка

Двух юных девушек из Витебска подвергли аресту на 10 и 20 суток за зажжение лампад у церкви в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.



19-летнюю Марию Амосович и 23-летнюю Елизавету Кириенко задержали вечером 26 апреля после того, как девушки зажгли две лампадки на ступенях Воскресенской церкви, находящейся недалеко от городской ратуши.

Милицию на девушек, как следует из составленных сотрудниками внутренних органов рапортов, якобы вызвал некто Ибрагимов. Однако в суд этого свидетеля не вызвали.

Протоколы на Марию и Елизавету составил сотрудник Октябрьского РОВД Виталий Пралич, который посчитал, что зажжением лампад девушки публично выражали свои общественно-политические интересы и, следовательно, совершили правонарушение, предусмотренное статьей 24.23 КоАП.

Дело молодых витеблянок 29 апреля рассмотрел судья Владимир Цариков, который признал их виновными в инкриминируемом правонарушении и приговорил Амосович к 20 суткам ареста, а Кириенко — к 10 стукам, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Мария Амосович учится на первом курсе одного из лицеев Витебска, а Елизавета Амосович работает воспитательницей в детсаде и заочно получает высшее образование. Примечательно, что накануне суда дома у Кириенко провели обыск, хотя она не является фигурантом какого-либо уголовного дела. У девушки изъяли смартфон и ноутбук.