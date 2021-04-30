Буфеты в больницах Витебщины завышали цены — КГК

Зоя Машэка • 30/4/21 10:58 • Здароўе

Необоснованное завышение цен на социально значимые товары в торговых объектах, расположенных в больницах Витебска, Орши и Полоцка выявила проверка КГК.



На предмет законности формирования цен на продукцию контролеры проверили в 11 мини-кафе, магазинов и буфетов в учреждениях здравоохранения. В результате проверок были выявлены завышение торговых надбавок, нарушения правил продажи товаров, санитарных норм и правил, несоблюдение ассортиментных перечней, отсутствие информации о ценах и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Так, в кафетерии одной из больниц Витебска в продаже находилось 12 наименований продовольственных товаров, цены на которые были сформированы с превышением предельных надбавок до 35 процентных пунктов. В мини-кафе другой больницы областного центра не было информации о ценах на большинство товаров, а также отсутствовали документы, подтверждающие качество предлагаемых покупателям кулинарных изделий, молока, сметаны, сока.

Кроме того, фиксировались и повторные нарушения. Например, в продуктовом магазине витебской больницы контролеры нашли нарушения порядка ценообразования на сметану, кефир, молоко, сливочное масло, вареную колбасу (торговые надбавки были завышены до 72,5 процентных пункта), а при втором мониторинге обнаружили на прилавке пюре для детского питания с торговой надбавкой, завышенной до 34 процентных пункта.

Также в апреле работники центров гигиены и эпидемиологии провели проверочные мероприятия, которые подтвердили системные нарушения и недостатки в 34 торговых объектах, расположенных в учреждениях здравоохранения.

В результате этих проверок расторгли договор аренды с субъектом, допустившим повторные нарушения; инициировано приостановление деятельности мини-кафе; вынесены требования о запрете реализации отдельной пищевой продукции в 14 объектах общепита в учреждениях здравоохранения. За нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 5 человек, сообщает пресс-служба КГК.