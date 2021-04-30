Банкротится очередной колхоз, теперь в Шумилинском районе, который должен принять «Дожинки-2021»

• 30/4/21 13:27 • Эканоміка

Началась процедура банкротства открытого акционерного общества «Придвинский» из Шумилинского района.

Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Придвинский» вынес 27 апреля экономический суд Витебской области.

Согласно этому определению в отношении предприятия устанавливается защитный период. Его срок судья Юлия Буракова определила до 21 мая. Временным управляющим назначен Андрей Короленок.

Отметим, что в 2014 году в этом хозяйстве проводили реконструкцию молочно-товарной фермы «Свердлы», во время которой построили доильный блок. Затраты на модернизацию тогда оценивались в 15 миллиардов неденоминированных рублей, что по курсу Нацбанка составляло более 1,27 миллиона долларов.

Эти мероприятия, впрочем, похоже, особого успеха не имели, так как в 2018 году в ОАО «Придвинский» надаивали на корову в сутки всего 2,8 килограмма молока.

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