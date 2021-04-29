В Браславе начали печь «Профсоюзный» хлеб, он должен быть дешевле других сортов

ННВ • 29/4/21 13:26 • Эканоміка

Местный хлебозавод в Браславе начал выпекать «Профсоюзный» хлеб. Чем он будет отличаться?



Объединение «Витебскхлебпром», Браславским райисполкомом и Федерацией профсоюзов Беларуси заключило трехсторонне соглашение о выпуске нового вида хлебной продукции для массового потребления. В результате его реализации на браславском производстве «Витебскхлебпрома» и наладили выпуск «Профсоюзного» хлеба.

Газета «Браслаўская звязда» пишет, что его рецептуру разрабатывали и согласовывали в установленном порядке в течение трех месяцев. Однако, в чем особенности этого рецепта, издание не раскрывает.

С виду это обычный подовый хлеб. Отмечается только, что он рассчитан на массового покупателя, поэтому цена будет несколько ниже основных видов хлеба.