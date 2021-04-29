Троллейбус с игрушками курсирует по Витебску. Фотофакт

Сяржук Серабро • 29/4/21 12:57 • Турызм

Необычный троллейбус, курсирующий по маршруту №12, можно увидеть в Витебске — за стеклом водительского отсека катаются игрушки.



Необычными «пассажирами» отметилась машина с бортовым номером 222 — это сочлененный троллейбус модели «АКСМ-43300D», который появился в Витебске в конце 2019 года.

Этот троллейбус и так выделяется из транспортного потока благодаря жёлтому цвету, но кроме того в отсеке водителя с правой стороны у окон разместилась целая компания из ярких разноцветных игрушек.

Позицию впередсмотрящего занял тигр, также есть несколько медвежат различных расцветок, бегемоты, обезьянка и другие зверушки.

Троллейбус с игрушечным зоопарком курсирует в Витебске по маршруту №12, который связывает спальный район Билево с железнодорожным вокзалом.