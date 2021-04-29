Малышка застряла головой в стульчике для горшка в Витебске. Вызволить ее смогли только спасатели

Зоя Машэка • 29/4/21 10:57 • Здароўе

Витебские спасатели пришли на помощь годовалой девочке попавшей в западню — в одном из общежитий города голова ребенка застряла в отверстии стульчика для горшка.



Инцидент произошел днем 28 марта в общежитии на улице Терешковой. Как позже спасателям расскажет мама малышки, ее годовалая дочка и раньше играла, засовывая голову в стульчик. При этом женщине удавалось вытащить ее самостоятельно, но теперь, похоже. девочка подросла.

На помощь ребенку и его маме пришли спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». С помощью ножниц они разрезали с одной стороны пластиковый стул, а затем растянули его половинки в стороны. Глову девочки после этого удалось извлечь из ловушки.

Чтобы девочка не пугалась, место манипуляцией над стулом закрыли подвернувшейся под руку разделочной доской. Медицинская помощь малышке не понадобилась, сообщается пресс-службой МЧС.