Малышка застряла головой в стульчике для горшка в Витебске. Вызволить ее смогли только спасатели

• 29/4/21 10:57 • Здароўе

Витебские спасатели пришли на помощь годовалой девочке попавшей в западню — в одном из общежитий города голова ребенка застряла в отверстии стульчика для горшка.
Малышка застряла головой в стульчике для горшка в Витебске. Фото МЧС

Инцидент произошел днем 28 марта в общежитии на улице Терешковой. Как позже спасателям расскажет мама малышки, ее годовалая дочка и раньше играла, засовывая голову в стульчик. При этом женщине удавалось вытащить ее самостоятельно, но теперь, похоже. девочка подросла.

Малышка застряла головой в стульчике для горшка в Витебске. Фото МЧС

На помощь ребенку и его маме пришли спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». С помощью ножниц они разрезали с одной стороны пластиковый стул, а затем растянули его половинки в стороны. Глову девочки после этого удалось извлечь из ловушки.

Малышка застряла головой в стульчике для горшка в Витебске. Фото МЧС

Чтобы девочка не пугалась, место манипуляцией над стулом закрыли подвернувшейся под руку разделочной доской. Медицинская помощь малышке не понадобилась, сообщается пресс-службой МЧС.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 