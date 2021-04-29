Из-за ремонта на железной дороге отменят ряд дизель-поездов из Витебска, в основном — в первой декаде мая
Белорусская железная дорога предупреждает, что из-за проведения ремонта на железнодорожных путях в конце апреля начале мая изменяется расписание отдельных поездов региональных линий эконом-класса, курсирующих по Витебской области.
Таким образом, на ближайшее время БелЖд вносит следующие изменения в график:
- отменяются поезда № 6638 Витебск — Полоцк (отправление со станции Витебск в 14:36) и № 6637 Полоцк — Витебск (отправление со станции Полоцк в 14:59) на 29 апреля, 3 и 4 мая;
- отменяются поезда № 6613 Витебск — Орша (отправление со станции Витебск в 11:28) и № 6614 Орша — Витебск (отправление со станции Орша в 12:25) на 29 апреля и 4 мая;
- отменяются поезда № 6664 Бигосово — Полоцк (отправление со станции Бигосово в 8:54) и № 6663 Полоцк — Бигосово (отправление со станции Полоцк в 10:54) на 3 и 6 мая;
- отменяются поезда № 6641 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 8:22), № 6643 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 17:19), № 6645 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 21:00) и № 6644 Заольша — Витебск (отправление со станции Заольша в 11:05), № 6646 Заольша — Витебск (отправление со станции Заольша в 19:26) на 19 мая;
- отменяется поезд № 6623 Полоцк — Поставы (отправление со станции Полоцк в 9:32) на 3, 4, 5 и 6 мая;
- поезд № 6626 Молодечно — Полоцк (отправление со станции Молодечно в 08.55) 3, 4, 5 и 6 мая назначается в сообщении Молодечно — Поставы.
Актуальная информация об изменении расписания движения поездов должна быть доступна на официальном сайте Белорусской железной дороги, оперативно уточнить расписание можно по телефону 105.
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