Гонялся за детьми с 20-сантиметровым ножом — в Витебске задержали пьяного дебошира

Іван Дзедушкін • 29/4/21 14:34 • Здарэнні

В воздухе, выдыхаемом мужчиной, напавшим с ножом на детей в Витебске, оказалось 3,36 промилле алкоголя.



Вечером 2 апреля к детям в возрасте от 9 до 11 лет, игравшим во дворах на улице Титова, пристал 36-летний пьяный мужчина, который начал матерно ругаться на них. А когда те стали разбегаться, погнался за ними.

Потом он направился к компании подростков 13-15 лет и стал угрожать им большим ножом. Ребятам удалось удрать от пьяницы. После этого тот угрожал насилием еще двум детям, которые хотели успокоить дебошира.

Дети прибежали домой, и рассказали о произошедшем. В милицию позвонили сразу трое человек. Прибывший наряд задержал пьяного, экспертиза показала, что в выдахаемом им воздухе содержится 3,36 промилле алкоголя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 УК — особо злостное хулиганство. Как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство. Задержанного мужчину заключили под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.