Браславская райбольница снова покупает мешки для трупов

Сяржук Серабро • 29/4/21 21:41 • Здароўе

Уже второй раз за год Браславская центральная районная больница приобретает патологоанатомические пакеты.



Как сообщали «Народные новости Витебска», в начале года это учреждение здравоохранения закупило 40 мешков для трупов. Сейчас покупается такая же партия, правда за четыре месяца эти изделия успели подорожать — теперь стоимость закупки составляет 600 рублей против 570 в начале года.

Поставить патологоанатомические пакеты в Браславскую райбольницу должны до 21 мая. Таким образом, с начала года эта ЦРБ приобретет 80 мешков для трупов, причем ранее купленные 40 уже, похоже, успели израсходовать.

Также в конце марта мы сообщали, что Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи закупила 200 патологоанатомических пакетов на 2-й квартал 2021 года.