Власти заявили о решении проблемы с плохим качеством воды в Бешенковичах

ННВ • 28/4/21 12:20 • Здароўе

Спустя почти месяц местные власти заявили о нормализации ситуации с питьевой водой в Бешенковичах.



Напомним, что в конце марта в Бешенковичах у многих жителей, особенно у детей, начались рвота и диарея. В результате только госпитализировано было по официальным данным 29 человек.

Коммунальные службы объясняли ухудшение качества воды, приведшее к отравлениям жителей райцентра, неким инцидентом, произошедшим на станции обезжелезивания «Молодежная» в ночь с 29 на 30 апреля. Что там произошло, широкой общественности не сообщили, хотя к расследованию подключились Минздрав и Следственный комитет.

Как сообщали «ННВ», 22 апреля в Бешенковичах вернули в строй эту станцию, которая была отключена от сети водопровода более трех недель.

После этого, в течение нескольких дней брали пробы воды. Образцы, отобранные 23, 24 и 25 апреля, соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, патогенной микрофлоры в них не выявили.

После того, как станция обезжелезивания «Молодежная» заработала в штатном режиме, подвоз питьевой воды в Бешенковичах прекратили, сообщил местный райисполком.