Витебская афиша с 26.4.2021 по 2.5.2021 года

Ульяна Церашкова • 28/4/21 12:33 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

26.04–28.04

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:30; 19:00). Цена: 6,50–7,50.

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (12:15; 17:15). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (16:35; 14:35). Цена: 6,50–7,30.

"Вайолет Эвергарден. Фильм". Анимация, Япония, 12+ (9:40 детский, 14:00; 12:00). Цена: 6,50–7,30, детский киносеанс (12–14 лет) 3,10.

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+ (8:40 детский, 10:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (12–14 лет) 2,60.

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (19:15). Цена: 4,80–5,60.

29.04–5.05

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (15:05, 19:00(29-30.04). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (17:00, 19:15 – 29.04-30.04, 21:30; 19:00 1.05-5.05). Цена: 6,50–7,50 руб.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (8:50 детский, 12:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (10:40, 9:35 детский, 11:20 3D, 13:05 – 29-30.04). Цена: 5,80–7,30, детский 2,60.

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:10). Цена: 5,80–6,70.

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (17:15). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (14:20). Цена: 5,30–5,20.

С 1.05 "Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (13:05 –1.05-5.05). Цена: 5,80–6,70.

С 1.05 "Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (19:15 – 1.05–5.05). Цена: 6,50–7,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

26.04–28.04

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:15; 17:00). Цена: 6,50–7,50.

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (15:15). Цена: 5,80–6,70.

"Нечестивые". Ужасы, США, 18+ (19:20). Цена: 5,80–6,70.

"Поколение вояджер". Триллер, фантастика, США, 16+ (17:10). Цена: 5,80–6,70.

"Великий". Драма, США, 18+ (21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (10:00, 12:35). Цена: 6,50–7,30.

"Вайолет Эвергарден. Фильм". Анимация, Япония, 12+ (10:15, 12:50). Цена: 6,50–7,30, детский киносеанс (12–14 лет) 3,10.

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+ (15:30; 8:25 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (12–14 лет) 2,60.

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (21:20). Цена: 4,80–5,60.

29.04–5.05

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+ (13:25; 21:35 – 29.04-30.04). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (12:25, 14:35, 19:25). Цена: 6,50–7,50.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+ (10:35). Цена: 5,80–6,70.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+ (9:40 3D, 11:25 – 29.04-30.04); 8:50 детский). Цена: 5,80–7,30, детский (6–14 лет) 2,60.

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:20). Цена: 5,80–6,70

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (15:35). Цена: 5,80–6,70.

"Нечестивые". Ужасы, США, 18+ (17:20). Цена: 5,80–6,70.

"Поколение Вояджер". Триллер, фантастика, США, 16+ (21:40). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (16:45). Цена: 5,30–6,20.

С 1.05 "Зверокрекеры". Анимация, Испания, Китай, США, Корея, 6+ (11:25 – 1.05–5.05). Цена: 5,80–6,70.

С 1.05 "Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (21:35 – 1.05–5.05). Цена: 6,50–7,50.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

28.04 (19:00) “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”. Фантастычная гісторыя.

30.04 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

24.05 (11:00) «Фенька». Неверагодная гісторыя.

22.05 (11:00) «Дапытлівы слонік». Казка.

23.05 (11:00) «Асцярожна, Соня!». Казка.

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

7.05 (18:00) Цикл лекций-концертов «ad libitum» «Балалайка. женский подход к инструменту». октет балалаек витебские виртуозы».

7.05 (18:00) «Выходила на берег Катюша». Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Октет балалаек «Витебские виртуозы».

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

29.04 (19:00) «На струнах дождя». Интригующая комедия с участием Ирины Муравьевой.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Дарите женщинам цветы». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство преподавателей ДХШ Витебска, членов областной организации БСХ и из фондов ВОКМ (до 30.04).

«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).

«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).

«І на Марсе будуць яблыні квітнець», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (до 7.05).

«Попробуй лучше». Выставка молодых дизайнеров одежды, до 25.05.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника (до 31.05).

"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).

«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.

«Красота родного мотива». Юбилейная выставка Анатолия Ковалева (до 30.05).

Выставочный проект "Aquatoria 21". Светлана Врублевская, Леонид Медведский, Татьяна Наговицына, Ольга Погорелова (до 23.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 3.05).

«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

24.04 (12:00) Мастер-класс Елены Карпицкой "Волшебный аромат, акварельные фантазии". Цена: 12,00.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

"Встреча с прекрасным". Живопись Дмитрия Федоренко (до 5.05).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Фотовыставка работ Александра Глебова, посвященная годовщине со дня его рождения.

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

пр-т Фрунзе, 11

Выставка «Международная лаборатория искусства», до 4.05.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.

«Лучосскія экзэрсізы». Мастацкі праект Валянціны Ляховіч.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Анклав». Фотовыставка Александра Тарасенкова (Москва), до 5.05.

12.04–30.04 "Путешествие по неизведанным планетам". Игровая программа для школьников. Справки и запись по телефону 66 25 84.

«Божий мир глазами детей». Выставка детского творчества (до 21.05).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

25.04 (16:00) «Нескучайные встречи». Музейное занятие и мастер-класс от «Мастерской СоТворчества»!

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Фотовыставка Михаила Пеньевского.

4.05 (14:00) Праздничный концерт учащихся детской школы искусств № 4 Витебска «Песни Великой Победы».

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

Майстар-клас па роспісу велікодных яек у традыцыйных тэхніках (да 2.05, на платнай аснове. папярэдні запіс: 27-29-40; 27-29-58).

”Па адзёжы сустракаюць“. Персанальная выстава Вольгі Загвоздавай (па 22.05).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн, вт, ср., вс. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.