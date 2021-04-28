Телерадиокомпания «Витебск» купит легковушку за 30 000 долларов, в январе они уже купили две «Шкоды»

Сяржук Серабро • 28/4/21 14:03 • Палітыка

Тендер на приобретение уже третьего с начала года легкового автомобиля проводит телерадиокомпания «Витебск».



В январе это республиканское унитарное предприятие купило две «Škoda Rapid» в комплектации «Active». Две легковушки с 1.6-литровым двигателем и 5-ступенчатой ручной коробкой переключения передач, произведенные в российской Калуге, обошлись витебским телевизионщикам в 64 935 рублей. Приобретены они за собственные средства, а тендер выиграло ООО «ВитебскАвтоСити».

Теперь телерадиокомпания хочет обзавестись седаном с двухлитровым двигателем и мощность в районе 190 лошадиных сил и 7-ступенчатым автоматом. Судя по цвету — черный металлик — это авто будет использовать для руководства.

Под указанные в техническом задании электронного аукциона параметры и цену идеально подходит «Škoda Octavia A8» в комплектации «Ambition». Такая цена (ориентировочная стоимость закупки составляет 77 000 рублей), правда, действительна при условии trade-in — то есть телерадиокомпания «Витебск» должна была сдать свой старый автомобиль с пробегом в обмен на новый. С учетом январской покупки двух легковушек «Škoda» выбор в пользу того же производителя выглядит вполне логично.

Одна незадача — с недавнего времени белорусское правительство отправило в бан продукцию «Škoda Auto». Постановление Совмина о применении специальных мер, которое ввело запрет на ввоз и реализацию в Беларуси автомобилей этого производителя, было опубликовано 24 апреля, а ТРК «Витебск» объявило о закупке 27 апреля.

Таким образом, либо витебским телевизионщикам придется удовольствоваться авто другой марки, либо мы увидим способ, каким образом госпредприятия будут санкции правительства. Кроме того, в описанном нами случае, возможен еще и определенный казус, если ТРК успела сдать свое старое авто по программе trade-in.

С учетом приобретенных в начале года двух «Škoda Rapid» и последнего тендера общая сумма, которую телерадиокомпания «Витебск» вкладывает в обновление своего автопарка, достигнет почти 142 000 рублей, что на данный момент равняется примерно 55 000 долларов.