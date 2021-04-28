На День Победы в Витебске ограничат движение транспорта по всей улице Ленина. Как будут ходить автобусы и троллейбусы?

ННВ • 28/4/21 16:09 • Падзеі

Во время проведения праздничных мероприятий 9 мая в Витебске на несколько часов ограничат движение всех видов транспорта по всей улице Ленина.



Движение будет ограничено на участке от площади Ленина до площади Победы с 8:30 до 11:00, естественно, эти меры коснутся и общественного транспорта, сообщает сайт горисполкома.

В это время общественный транспорт, следующий через улицу Ленина, будет ходить следующим образом:

Троллейбусы

маршрута № 1 будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Б. Хмельницкого и ул. Жесткова;

маршрутов №№ 2,4,6,7,9,11,15 со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пр. Черняховского в районе остановочного пункта пл. Победы;

маршрута № 4 со стороны пр. Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала;

маршрута № 15 со стороны ул. Гагарина будут следовать по пр. Людникова, далее в направлении микрорайонов Билево по пр. Фрунзе и ул. Терешковой.

Автобусы

маршрутов №№ 3,4,10,14,31,34,34А,36,43,46 – ул. Буденного, мост им. Блохина и далее по маршруту;

маршрутов №№ 6,12,18,19,25,30,42,106 – пр. Московский, ул. Смоленская, пр. Людникова и далее по маршруту;

маршрутов №№ 1,26,26А – ул. Замковая, пр. Фрунзе, пр. Людникова и далее по маршруту;

маршрута № 6 со стороны ул. Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.

маршрутов №№ 11,15,15А,41 – со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.

Маршрутные такси