В Шарковщинском районе перевернулась легковушка, пострадал водитель

ННВ • 27/4/21 9:19 • Здарэнні

Утром 26 апреля в Шарковщинском районе произошло опрокидывание легкового автомобиля, в результате которого пострадал водитель.



Около 10:00 55-летний водитель «Opel Meriva», двигаясь по 63 километру автодороги «Верхнедвинск-Шарковщина-Козяны», не справился с управлением. Легковушка вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась на крышу.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.