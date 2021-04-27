В Полоцком районе спасатели вытащили из реки тонущего мужчину. Видео

Зоя Машэка • 27/4/21 9:09 • Здарэнні

26 апреля в реку Ушача в Полоцком районе упал человек, инцидент произошел в агрогородке Рудня.



Подъехавшие на место спасатели обнаружили, что под мостом в реке находится мужчина, который держится за поваленное дерево.

В реку со спасательным кругом и веревкой прыгнул один из пожарных. Он обхватил тонущего руками, а водитель пожарной машины за веревку вытащил обоих на берег.

Спасатели укрыли пострадавшего и до приезда «скорой» растирали ему руки и ноги. Медики госпитализировали мужчину в больницу с общим переохлаждением, сообщается пресс-службой МЧС. Как оказалось в речку упал 40-летний житель деревни Фариново.