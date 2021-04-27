Юрый Шэпелеў • 27/4/21 21:23 • Падзеі

27 апреля на новых башенных часах городской ратуши в Витебске установили стрелки, куранты теперь играют государственный гимн.



О планируемой замене главных часов города «ННВ» стало известно в марте — тогда была объявлена закупка новой часовой станции с четырьмя механизмами стоимостью 35 000 рублей. Устройство должно обеспечивать суточный ход не более 0,5 секунды.

В апреле наш корреспондент заметил, что с циферблата на северной стороне башни ратуши исчезли стрелки. Вероятно, их тогда сняли для изготовления замены по образцу.

Вчера стрелки демонтировали с остальных трех циферблатов курантов и заменили старый механизм новым. Сегодняшним утром витебляне могли слышать, как новые городские часы уже играют мелодию, хотя циферблаты оставались пустыми.

Так, в 10:00 куранты ратуши сыграли музыку, написанную в 1955 году Нестором Соколовским для гимна БССР. В 2002 году эта мелодия была утверждена как государственный гимн Республики Беларусь с переработанным советским текстом. Примечательно, что в конкурсе, который проводился госСМИ, участвовала и песня «Радзіма мая дарагая», чью мелодию должны были исполнять старые часы, установленные на витебской ратуше в 1973 году.

Вечером 27 апреля на новые часы городской ратуши в Витебске установили стрелки, сделанные по образцу старых. Циферблаты на башне остаются прежними.

Новые куранты на витебской ратуше будут играть государственный гимн



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