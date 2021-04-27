Кастинг на конкурс красоты «Мисс Беларусь» прошел в Витебске. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 27/4/21 20:38 • Культура

27 апреля в Витебске прошел областной этап национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».



Кастинг проходил в центре культуры «Витебск». Сначала там провели городской отбор, а затем, после обеда начали осматривать красавиц со всей Витебщины.

На областной отборочный тур записались 37 девушек. В основном их прислали высшие и средние специальные учебные заведения — университеты города и колледжи из райцентров.

Регистрация проходила очень либерально, так, у некоторых участниц на теле были татуировки, что явно запрещено условиями конкурса красоты. Также пропускали девушек с ростом ниже 175 сантиметров, хотя было очевидно, что бороться за корону белорусской королевы красоты они не смогут.

Жюри областного кастинга в основном было представлено местными молодыми чиновниками, что, безусловно, наложило свой отпечаток на мероприятие. Хоть какого-то элемента шоу не было, представители жюри общались с конкурсантками скорее в стиле педагога, спрашивающего заданную тему.

Во время дефиле в купальниках вообще общения уже не происходило, этот этап прошел несколько скомкано и в ускоренном темпе. После него жюри удалилось, сколько девушек получили шанс на дальнейшее участие в конкурсе красоты, осталось тайной.

Витебск стал вторым областным центром, где провели региональный этап «Мисс Беларусь», 24 апреля областной кастинг состоялся в Могилеве.