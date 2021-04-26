Страшное ДТП на российской границе: четыре человека погибли в результате столкновения грузовика с колонной фур

Іван Дзедушкін • 26/4/21 12:35 • Здарэнні

Четыре человека погибли в Дубровенском районе в результате столкновения грузовика с колонной большегрузных автомобилей, ожидающих проезда через белорусcко-российскую границу.



Вечером 25 апреля в районе погранперехода на трассе М-1 собралась очередь из фур, собиравшихся пересечь госграницу. Около 22:00 неподалеку от деревни Редки в последнюю фуру врезался автомобиль «MAN», ехавший по той же дороге.

В результате столкновения на месте аварии погибли водитель «MAN» и ехавшие с ним трое пассажиров. Жертвам дорожно-транспортного происшествия от 24 до 46 лет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая провела его осмотр. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек, сообщает пресс-служба СК.

Следует отметить, что деревня Редьки находится примерно в 13 километрах от собственно линии границы. Так что очередь в момент ДТП должна была собраться внушительная.