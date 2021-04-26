Помните трех витеблянок, обокравших полоцкие магазины при помощи детской коляски? Узнали, какие сроки они получили

Іван Дзедушкін • 26/4/21 16:23 • Крымінал

Вынесен приговор трем женщинам из Витебска, в канун Нового года обокравшим два магазина в Полоцке. Воровки вывозили продукты в детской коляске.



На скамью подсудимых попали 42-летняя, 40-летняя и 32-летняя жительницы областного центра. Все они имеют на иждивении несовершеннолетних детей, средняя по возрасту женщина уже была судима за кражу.

Как ранее сообщали «ННВ», 29 декабря витеблянки приехали в Полоцк. Там они отправились в торговый центр «Green» и наполнили продуктами детскую коляску, которую затем выкатили на улицу мимо работников магазина. Им удалось похитить товар на 609 рублей 39 копеек.

Такую же операцию женщины пытались провернуть в магазине «Дионис-2», но были замечены охраной, и им пришлось выложить из коляски продукты на 449 рублей. Милицию администрация торгового объекта вызвать не стала.

Спустя месяц в ТЦ «Green» при переучете обнаружили недостачу и обратились в милицию. Благодаря записям с камер наблюдения воровок вычислили.

Все три женщины были признаны виновными в краже совершенной повторно группой лиц. На основании части 2 статьи 205 УК суд приговорил их к следующим наказаниям:

ранее судимую 40-летнюю женщину – к полутора годам лишения свободы;

42-летнюю женщину — к полутора годам «домашней химии»;

32-летнюю женщину — также к полутора годам «домашней химии».

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. В суде женщины свою вину признали частично.