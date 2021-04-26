Почти два миллиона долларов потратят на реконструкцию насосной станции доломитового карьера в Рубе

Сяржук Серабро • 26/4/21 18:07 • Эканоміка

Открытое акционерное общество «Доломит» объявило тендер по реконструкции насосной станции водоотлива карьера «Гралево» со строительством водоводов стоимостью 4 955 327 рублей. После строительства ГЭС существующие насосы не справляются откачкой воды.



Проблемы с затоплением карьера «Гралево» возникли в 2016 году после заполнения водохранилища ГЭС — приток воды возрос. Как писали «ННВ», если раньше с откачкой воды справлялись три насоса в постоянном режиме и периодически включаемый четвертый, то из-за возросшего потока пришлось задействовать пять.

В 2018 году было объявлено общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду расширение карьера «Гралево» для добычи доломитов и реконструкции насосной станции водоотлива со строительством водоводов. Согласно этому документу, в период 2010-2016 годов водоотлив из карьера «Гралево»

был достаточно стабильным и составлял в среднем 430-500 тысяч кубометров в сутки, но затем, под влиянием подъема уровня воды в Двине, связанным с вводом в эксплуатацию водохранилища Витебской ГЭС, водоотлив увеличился до 670 тысяч кубометров в сутки (по состоянию на 28 декабря 2017 года).

Откачка воды на тот момент производилась 5 насосами производительностью 5200-5600 тысяч кубометров в час и 1 насосом производительностью 7100-7200 тысяч кубометров в час. Необходимость в реконструкции насосной станции вызвана увеличением притока воды в карьер, из-за чего рабочие агрегаты не могут обеспечить откачку существующего притока, и в работу включен резервный агрегат.

В ходе реконструкции собираются установить два однотипных насосных агрегата типа Д6300-80 с двигателем 1000 кВт, аналогичных ранее установленным. Кроме того предполагается строительство либо нового водовода, либо открытого канала для сброса воды в Двину — они должны подвести откачиваемую воду к существующей приемной камере.

Общая мощность всех насосов, таким образом, составит 8600 кВт, а год насосная станция будет потреблять порядка 75 336 000 кВт⋅ч, что составляет более половины от проектной выработки электроэнергии Витебской ГЭС.

Начало реконструкции насосной станции планировалось в 2019 году, работы должны были занять 9 месяцев. В тендере сроки начала и продолжительности работ не указаны. Ориентировочная их стоимость составляет 4 955 327 рублей. Финансируется закупка из собственных средств предприятия.