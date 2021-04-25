В витебских православных храмах отметили Вербное воскресенье. Узнали, почем продавали букеты

Ігар Мацьвееў • 25/4/21 13:22 • Грамадства

В витебских православных храмах 25 апреля отметили Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим. Это один из главных церковных праздников, который всегда проходит за неделю до Пасхи.

Праздник посвящен евангельскому событию - входу Господа в Иерусалим. Иисус въехал в этот город в сопровождении учеников. Его встречали торжественно - как мессию, пророка и великого чудотворца. На его пути стелили ковры и пальмовые ветви.

Позже верующие заменили пальмовые ветки вербными — поэтому праздник и называется Вербное воскресение. В этот день по традиции в церкви освящают букетики вербы. Освященную вербу хранят дома, возле икон, весь год.

В Витебске последние несколько лет самый большой стихийный рынок, на котором продают букетики вербы, собирается возле Свято-Покровского храма на улице Ленина.

В этом году букетики вербы здесь продавали от 50 копеек до 5 рублей. Самые дорогие - пятирублевые, предлагали семинаристы. Букет состоял из свечи и трех веточек. Некоторых верующих удивила цена, и они вслух возмущались: "Дорого!".