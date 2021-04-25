В Докшицком районе девушка на «Fiat Stilo» свалилась с дороги в болото

Іван Дзедушкін • 25/4/21 13:36 • Здарэнні

Вечером 24 апреля в ДТП попал «Fiat Stilo», ехавший по автодороге Н-2610 Берёзки-Яново, травмы получил пассажир.



Около 19:40 29-летняя девушка, управлявшая легковушкой, на втором километре дороги неподалеку от деревни Березки Докшицкого района не справилась с управлением и вылетела в правый по ходу движения кювет.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия ехавший на переднем пассажирском сидении 59-летний пассажир получил травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.