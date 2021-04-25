Стало известно, когда запретят продажу спиртного в Витебском районе

Ігар Арцюх • 25/4/21 13:47 • Здарэнні

В Витебском районе намерены на двое суток ограничить продажу алкоголя. Узнали, когда это произойдет.



Витебский райисполком решил ввести на территории района ограничение алкогольных напитков в торговых объектах, за исключением розничной торговли в торговых объектах

общественного питания и розлив, 29 мая и 10 июня.

Ограничения будут вводиться с 0:00 до 24:00 часов. В первом случае это связано в проведением в школах региона «Последнего звонка», а во втором — выпускных вечеров.

При этом эти меры не будут распространяться на реализацию алкогольных напитков для проведения свадеб и поминок.