Стало известно, когда запретят продажу спиртного в Витебском районе
В Витебском районе намерены на двое суток ограничить продажу алкоголя. Узнали, когда это произойдет.
Витебский райисполком решил ввести на территории района ограничение алкогольных напитков в торговых объектах, за исключением розничной торговли в торговых объектах
общественного питания и розлив, 29 мая и 10 июня.
Ограничения будут вводиться с 0:00 до 24:00 часов. В первом случае это связано в проведением в школах региона «Последнего звонка», а во втором — выпускных вечеров.
При этом эти меры не будут распространяться на реализацию алкогольных напитков для проведения свадеб и поминок.
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