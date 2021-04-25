Лобовое столкновение «BMW» и «Volkswagen» возле театра в Витебске, есть пострадавший
Вечером 24 апреля в центре Витебска у театра имени Якуба Коласа лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадала женщина, ехавшая в одной из машин.
По информации ГАИ, столкновение произошло около восьми часов вечера. 18-летний парень, ехавший на «Volkswagen Polo» по Замковой улице, на перекрёстке стал сворачивать на улицу Калинина, при этом не уступил дорогу встречному автомобилю BMW 523», которым управлял 23-летний молодой человек.
Легковушки врезались друг в друга. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала 55-летняя пассажирка «BMW».
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