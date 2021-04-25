Двое бродяг устроили пожар в подвале «хрущевки» на улице Чкалова, пришлось эвакуировать более десятка человек
Вечером 24 апреля произошел пожар в подвале одного из пятиэтажных домов на улице Чкалова, спасатели нашли там двух 44-летних мужчин.
Сообщение о возгорании в подвале многоквартирного жилого дом пожарным поступило 21:58. Номер дома не сообщается, но судя по всему, это один из корпусов дома №18 у магазина «Веста» №139.
Из подвала шел густой дым, там горели вещи и бытовой мусор. Рядом с очагом горения нашли одного мужчину, дальше в подвале — второго. Пострадавших вынесли на воздух и передали медикам.
Во время тушения пожара из подъезда спасателям пришлось эвакуировать 12 жильцов, среди них было трое детей.
Спасенными из подвала оказались двое безработных 44-летних мужчин, один из них не имеет определенного места жительства. Обоих пришлось госпитализировать из-за отправления продуктами горения.
По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.
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