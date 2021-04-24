Станцию обезжелезивания в Бешенковичах запустили спустя 24 дня после аварии, но воду пить рекомендуют только с завтрашнего дня

ННВ • 24/4/21 19:53 • Здароўе

В Бешенковичах восстановили работу станции обезжелезивания, из-за ЧП на которой в больницу попали 29 человек, с завтрашнего дня можно будет пить воду, которую она подает.



Напомним, что согласно официальным заявлениям местных властей в ночь с 29 на 30 марта на станции обезжелезивания «Молодежная» в Бешенковичах произошел некий инцидент, из-за которого ухудшилось качество воды. Употреблявшие эту воду в пищу или для гигиенических процедур жители горпоселка стали обращаться к медикам с жалобами на рвоту и диарею.

Коммунальные службы несколько раз заявляли, что исправили ситуацию, однако станция так и оставалась отключенной. В ситуации начали разбираться следственный комитет и Минздрав.

Количество госпитализированных жителей Бешенковичей достигло 29 человек, в подавляющем большинстве это были дети.

Согласно сообщению районной газеты «Зара», станцию обезжелезивания «Молодежная» должны были запустить 22 апреля в 22:00. После этого в течение 10 часов планировали проводить профилактические работы по санитарной обработке и промывке водопроводных сетей.

В результате этих работ возможно помутнение и изменение цвета воды, в ней также может присутствовать запах дезинфицирующего средства, поэтому жителям райцентра рекомендуют не использовать водопроводную воду для пищевых нужд до завтрашнего дня.

Не смотря на то, что с момента аварии прошло уже почти четыре недели, власти так и не сообщили, что же за инцидент, произошедший на станции, вызвал отравление нескольких десятков людей.