К Первомаю в Витебске обновят доску почета и площадь Победы. Сколько на это потратят?

Сяржук Серабро • 24/4/21 13:48 • Грамадства

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство заказало работы по праздничному художественному оформлению площади Победы и обновлению доски почета на этой площади. Во что это станет бюджету?



Для доски почета предстоит изготовить 20 композитных табличек с названиями организаций и заменить ими прошлогодние. Кроме того на доске почета заменят два изображения государственного герба на актуальные.

Ориентировочная стоимость этих работ, которые будут оплачиваться за счет бюджетных средств, составляет 1550 рублей.

Кроме того на самой площади Победы собираются разместить 9 баннеров размером 1,5 на 5 метров и одну растяжку 14,5 на 1,25 метра.

Ориентировочная стоимость художественного оформления площади Победы составляет 2300 рублей, оплачивается он также из бюджета.

Работы по оформлению доски почета и площади победы должны выполнить 29 апреля.

Напомним, что новую доску почета в Витебске соорудили в прошлом году и открыли 3 июля, она обошлась бюджету города в более чем 150 000 рублей.