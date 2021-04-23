Витебскую инфекционку занесли на республиканскую доску почета, такой указ подписал Лукашенко

Сяржук Серабро • 23/4/21 18:22 • Здароўе

Витебская областная клиническая инфекционная больница занесена на республиканскую доску почета, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.



21 апреля Лукашенко подписал указа о занесении на республиканскую доску почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и за 2020 год. Согласно этому указу признана победителем соревнования за достижение в 2020 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития организаций здравоохранения Витебская областная клиническая инфекционная больница.

Напомним, что именно этому медучреждению в прошлом году суждено было одному из первых столкнуться с пандемией COVID-19, так как Витебск по ряду причин стал в то время очагом коронавирусной инфекции.

Кроме того серди учреждений здравоохранения города на доску почета занесена Витебская городская центральная поликлиника. А среди других предприятий и организаций — открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит» и учреждение образования «Витебский государственный технический колледж».

Обновленную республиканскую доску почета должны открыть в канун 1 мая.