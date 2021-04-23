Витебскую инфекционку занесли на республиканскую доску почета, такой указ подписал Лукашенко
Витебская областная клиническая инфекционная больница занесена на республиканскую доску почета, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
21 апреля Лукашенко подписал указа о занесении на республиканскую доску почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и за 2020 год. Согласно этому указу признана победителем соревнования за достижение в 2020 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития организаций здравоохранения Витебская областная клиническая инфекционная больница.
Напомним, что именно этому медучреждению в прошлом году суждено было одному из первых столкнуться с пандемией COVID-19, так как Витебск по ряду причин стал в то время очагом коронавирусной инфекции.
Кроме того серди учреждений здравоохранения города на доску почета занесена Витебская городская центральная поликлиника. А среди других предприятий и организаций — открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит» и учреждение образования «Витебский государственный технический колледж».
Обновленную республиканскую доску почета должны открыть в канун 1 мая.
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